Stuart file photo

Local teams learned their postseason destinations as the OSSAA released district assignments for Classes 5A-B.

 DEREK HATRIDGE | Staff file photo

The playoffs have arrived.

The Oklahoma Secondary Schools Activities Association released its district assignments for slow-pitch softball Classes 5A-B, giving area teams their matchups and destinations to begin postseason play.

Three locals were selected to host their respective districts.

In Class B, Pittsburg will see New Lima come to town. In Class A, Stuart will host Earlsboro while Kiowa will host Clayton.

Also in Class A, both Crowder and Indianola will take part in the same district at Cameron.

In Class 2A, Quinton will take to the highway to face Union City, while Class 3A action will see Savanna travel to Caddo.

And in Class 4A, both sides of Gowen Mountain will hit the road as Hartshorne and Wilburton will face off at Valliant.

All district tournaments are set to begin next week, and by rule must be completed in one day by April 22. The district tournaments are double elimination, with only one winner advancing to the regional round.

Following the district tournaments, regional assignments and further playoff information will be released by the OSSAA Monday, April 25. Winners of the double-elimination regional tournaments will advance to their respective state tournaments.

Here are the complete Class 4A-B district assignments with local teams. First team listed will be host school:

CLASS B

1. CANEY, STRINGTOWN

2. LEEDEY, CORN BIBLE

3. WHITESBORO, MCCURTAIN

4. LOOKEBA-SICKLES, GEARY

5. ARNETT, WAYNOKA

6. BUFFALO VALLEY, CALVIN

7. COLEMAN/VICTORY LIFE, MILL CREEK

8. PITTSBURG, NEW LIMA

9. CHATTANOGA, TIPTON

10. GRANDFIELD, BRAY-DOYLE

11. SHIDLER, SCHULTER, PADEN

12. MT. VIEW-GOTEBO, CEMENT, DUKE

13. WAPANUCKA, ACHILLE, SASAKWA

14. ASHER, BOWLEGS, WILSON (HENRYETTA)

15. TIMBERLAKE, DOVER, MULHALL-ORLANDO

16. BIG PASTURE, RYAN, MILBURN

CLASS A

1. RED OAK, BATTIEST

2. STUART, EARLSBORO

3. KIOWA, CLAYTON

4. HAMMON, CIMARRON/ALINE-CLEO

5. BENNINGTON, FT TOWSON

6. MOSS, VARNUM

7. TUPELO, ALEX, FT. COBB-BROXTON

8. TURNER, BLAIR, INDIAHOMA

9. CAMERON, CROWDER, INDIANOLA

10. MAUD, COYLE, CALUMET

11. KREMLIN-HILLSDALE, GLENCOE, OILTON

12. MASON, PRUE, WELCH

13. VICI, BUFFALO, BEAVER

14. COVINGTON DOUGLAS, OKEEENE, OLIVE

15. THACKERVILLE, SENTINEL, ROFF

16. LEFLORE, SOPER, SMITHVILLE

CLASS 2A

1. SHATTUCK, TURPIN

2. BINGER-ONEY, GARBER

3. CANUTE, FARGO-GAGE/FT SUPPLY

4. CYRIL, CHEYENNE/REYDON

5. ARAPAHO-BUTLER, SEILING

6. UNION CITY, QUINTON

7. WOODLAND, OKAY

8. DAVENPORT, WEBBER FALLS

9. NAVAJO, SNYDER, GERONIMO

10. STERLING, STROTHER, STONEWALL

11. FRONTIER, YALE, BARNSDALL

12. WAUKOMIS, CHEROKEE, OK BIBLE ACADEMY

13. DEWAR, CAVE SPRINGS, GANS

14. CENTRAL HIGH, FLETCHER, DRUMMOND

15. RINGWOOD, POND CREEK-HUNTER, DEPEW

16. OKARCHE, PORUM, KEOTA

CLASS 3A

1. CADDO, SAVANNA

2. DALE, LIBERTY

3. MORRISON, HOMINY

4. RIPLEY, MOUNDS

5. TUSHKA, ALLEN, WELEETKA

6. AMBER-POCASSET, WELLSTON, CARNEY/AGRA

7. BOONE-APACHE, RIVERSIDE, WYNNEWOOD

8. COLBERT, CALERA, WILSON

9. HASKELL, GORE, KETCHUM

10. HYDRO-EAKLEY, BURNS FLAT/DILL CITY, SAYRE

11. RATTAN, TALIHINA, WETUMKA

12. MOORELAND, THOMAS/FAY-CUSTER, PIONEER-PLEASANT VALE

13. FAIRLAND, AFTON, QUAPAW

14. VANOSS, HEALDTON, KONAWA

15. STRATFORD, WAYNE, MANGUM

16. WRIGHT CITY, HAWORTH, WISTER

CLASS 4A

1. POCOLA, SPIRO

2. PRAGUE, BEGGS, WARNER

3. OKTAHA, SALINA, COLCORD

4. SILO, DAVIS, ANTLERS

5. COALGATE, WEWOKA, OKMULGEE

6. PRESTON, WYANDOTTE, HULBERT

7. VALLIANT, HARTSHORNE, WILBURTON

8. LATTA, MEEKER, OKEMAH

9. STROUD, SPERRY, VIAN

10. HEAVENER, PANAMA, ROLAND

11. CRESCENT, HENNESSEY, LUTHER

12. KELLYVILLE, PAWHUSKA, HOLDENVILLE

13. MORRIS, HOWE, CHELSEA

14. HINTON, WATONGA, FAIRVIEW

15. MERRITT, DIBBLE, COMMUNITY CHRISTIAN

16. HOBART, MINCO, LEXINGTON

Contact Derek Hatridge at dhatridge@mcalesternews.com

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