The playoffs have arrived.
The Oklahoma Secondary Schools Activities Association released its district assignments for slow-pitch softball Classes 5A-B, giving area teams their matchups and destinations to begin postseason play.
Three locals were selected to host their respective districts.
In Class B, Pittsburg will see New Lima come to town. In Class A, Stuart will host Earlsboro while Kiowa will host Clayton.
Also in Class A, both Crowder and Indianola will take part in the same district at Cameron.
In Class 2A, Quinton will take to the highway to face Union City, while Class 3A action will see Savanna travel to Caddo.
And in Class 4A, both sides of Gowen Mountain will hit the road as Hartshorne and Wilburton will face off at Valliant.
All district tournaments are set to begin next week, and by rule must be completed in one day by April 22. The district tournaments are double elimination, with only one winner advancing to the regional round.
Following the district tournaments, regional assignments and further playoff information will be released by the OSSAA Monday, April 25. Winners of the double-elimination regional tournaments will advance to their respective state tournaments.
Here are the complete Class 4A-B district assignments with local teams. First team listed will be host school:
CLASS B
1. CANEY, STRINGTOWN
2. LEEDEY, CORN BIBLE
3. WHITESBORO, MCCURTAIN
4. LOOKEBA-SICKLES, GEARY
5. ARNETT, WAYNOKA
6. BUFFALO VALLEY, CALVIN
7. COLEMAN/VICTORY LIFE, MILL CREEK
8. PITTSBURG, NEW LIMA
9. CHATTANOGA, TIPTON
10. GRANDFIELD, BRAY-DOYLE
11. SHIDLER, SCHULTER, PADEN
12. MT. VIEW-GOTEBO, CEMENT, DUKE
13. WAPANUCKA, ACHILLE, SASAKWA
14. ASHER, BOWLEGS, WILSON (HENRYETTA)
15. TIMBERLAKE, DOVER, MULHALL-ORLANDO
16. BIG PASTURE, RYAN, MILBURN
CLASS A
1. RED OAK, BATTIEST
2. STUART, EARLSBORO
3. KIOWA, CLAYTON
4. HAMMON, CIMARRON/ALINE-CLEO
5. BENNINGTON, FT TOWSON
6. MOSS, VARNUM
7. TUPELO, ALEX, FT. COBB-BROXTON
8. TURNER, BLAIR, INDIAHOMA
9. CAMERON, CROWDER, INDIANOLA
10. MAUD, COYLE, CALUMET
11. KREMLIN-HILLSDALE, GLENCOE, OILTON
12. MASON, PRUE, WELCH
13. VICI, BUFFALO, BEAVER
14. COVINGTON DOUGLAS, OKEEENE, OLIVE
15. THACKERVILLE, SENTINEL, ROFF
16. LEFLORE, SOPER, SMITHVILLE
CLASS 2A
1. SHATTUCK, TURPIN
2. BINGER-ONEY, GARBER
3. CANUTE, FARGO-GAGE/FT SUPPLY
4. CYRIL, CHEYENNE/REYDON
5. ARAPAHO-BUTLER, SEILING
6. UNION CITY, QUINTON
7. WOODLAND, OKAY
8. DAVENPORT, WEBBER FALLS
9. NAVAJO, SNYDER, GERONIMO
10. STERLING, STROTHER, STONEWALL
11. FRONTIER, YALE, BARNSDALL
12. WAUKOMIS, CHEROKEE, OK BIBLE ACADEMY
13. DEWAR, CAVE SPRINGS, GANS
14. CENTRAL HIGH, FLETCHER, DRUMMOND
15. RINGWOOD, POND CREEK-HUNTER, DEPEW
16. OKARCHE, PORUM, KEOTA
CLASS 3A
1. CADDO, SAVANNA
2. DALE, LIBERTY
3. MORRISON, HOMINY
4. RIPLEY, MOUNDS
5. TUSHKA, ALLEN, WELEETKA
6. AMBER-POCASSET, WELLSTON, CARNEY/AGRA
7. BOONE-APACHE, RIVERSIDE, WYNNEWOOD
8. COLBERT, CALERA, WILSON
9. HASKELL, GORE, KETCHUM
10. HYDRO-EAKLEY, BURNS FLAT/DILL CITY, SAYRE
11. RATTAN, TALIHINA, WETUMKA
12. MOORELAND, THOMAS/FAY-CUSTER, PIONEER-PLEASANT VALE
13. FAIRLAND, AFTON, QUAPAW
14. VANOSS, HEALDTON, KONAWA
15. STRATFORD, WAYNE, MANGUM
16. WRIGHT CITY, HAWORTH, WISTER
CLASS 4A
1. POCOLA, SPIRO
2. PRAGUE, BEGGS, WARNER
3. OKTAHA, SALINA, COLCORD
4. SILO, DAVIS, ANTLERS
5. COALGATE, WEWOKA, OKMULGEE
6. PRESTON, WYANDOTTE, HULBERT
7. VALLIANT, HARTSHORNE, WILBURTON
8. LATTA, MEEKER, OKEMAH
9. STROUD, SPERRY, VIAN
10. HEAVENER, PANAMA, ROLAND
11. CRESCENT, HENNESSEY, LUTHER
12. KELLYVILLE, PAWHUSKA, HOLDENVILLE
13. MORRIS, HOWE, CHELSEA
14. HINTON, WATONGA, FAIRVIEW
15. MERRITT, DIBBLE, COMMUNITY CHRISTIAN
16. HOBART, MINCO, LEXINGTON
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